Berliner Modewoche beginnt

BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin startet am Montag (21.00 Uhr) die Modewoche. Im Kraftwerk steht die Mercedes-Benz Fashion Week an, sie zeigt bis zum 8. September Kollektionen bei klassischen Schauen und in digitalen Präsentationen. Nach dem Auftakt mit der österreichischen Nachwuchsdesignerin Florentina Leitner wird beispielsweise Mode von Isabel Vollrath, Kilian Kerner, Rebekka Ruétz und Marc Cain zu sehen sein.

Bei der About You Fashion Week - ebenfalls im Kraftwerk - sind vom 11. bis 15. September 13 Marken mit Live-Shows vertreten. Dort geht es um Mode für den aktuellen Herbst und Winter. Erstmals sind Guido Maria Kretschmer und Marina Hoermanseder dabei. Auch Heidi Klums Tochter Leni Klum, Model Lena Gercke und Sängerin Lena Meyer-Landrut stellen Kollektionen vor./ca/DP/mis