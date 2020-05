Berliner Senat beschließt Prämie für 'Corona-Helden'

BERLIN (dpa-AFX) - Tausende in der Corona-Pandemie besonders geforderte Berliner Landesbeschäftigte können sich über eine steuerfreie Prämie freuen. Eine entsprechende Regelung beschloss der Senat am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Das Geld soll unter anderem an Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter von Gesundheits- und Ordnungsämtern sowie an Erzieherinnen der Notbetreuung gehen. Insgesamt rechnet der Senat damit, dass bis zu 25 000 Beschäftigte in den Genuss der sogenannten Leistungsprämie kommen. 25 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Über die genaue Höhe im Einzelfall können die betroffenen Dienststellen selbst entscheiden, die Obergrenze liegt bei 1000 Euro./kr/DP/jha