Berlins Bürgermeister - Lockerung von Corona-Verboten frühestens Ende des Monats

Berlin (Reuters) - Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, dämpft Hoffnungen auf eine rasche Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise.

"Ab kommendem Montag wird es wahrscheinlich nicht sein", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in einem Interview von Radio Eins. Die Diskussion zwischen Bund und Ländern über eine Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens beginne zwar am Mittwoch, sie werde aber am Wochenende fortgesetzt. "Wenn es zu Lockerungen kommen kann, dann dauert es ja auch wieder einige Tage, bis man sie umsetzen kann." Er gehe davon aus, dass es vielleicht ab dem 27. April oder dem 1. Mai oder einem ähnlichen Zeitpunkt Veränderungen in den Ausgangsbeschränkungen geben werde.

Nach einer Entscheidung von Bund und Ländern müssten zunächst entsprechende Verordnungen erlassen sowie Schulen und der öffentliche Nahverkehr wieder hochgefahren werden. "Es wird alles nicht mehr so sein wie vorher. Es wird alles, wenn es überhaupt möglich ist, nur möglich sein mit Auflagen und Regeln", mahnte Müller. "Es ist noch völlig offen, wie wir im Moment mit dem Infektionsrisiko umgehen können und wann gelockert werden kann." Zu einer allgemeinen Maskenpflicht äußerte sich der SPD-Politiker skeptisch, unter bestimmten Bedingungen könne dies aber sinnvoll sein. "Ich glaube, dass es eine allgemeine Maskenpflicht nicht geben wird für den öffentlichen Raum insgesamt, aber natürlich für bestimmte Situationen." Denkbar sei etwa, dass beim Friseur künftig sowohl Kunden als auch Friseure Masken tragen müssten.