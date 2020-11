Bernstein belässt Air France-KLM auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM nach vielversprechenden Testdaten zu zwei Impfstoff-Kandidaten gegen das Corona-Virus auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Zwar sei es noch zu früh auf eine Nachfrageerholung zu setzen, doch Fluggesellschaften und ihre Investoren hätten nun einen Grund, sich zumindest mit der Aussicht auf eine solche zu befassen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Derweil sei Air France-KLM hoch verschuldet und der Aktienkurs dürfte weiter stark in Abhängigkeit externer Faktoren, wie der Entwicklung der Treibstoffkosten, schwanken./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 00:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.