Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.B ayer biete für risikobewusste Investoren derzeit eine interessante Einstiegschance, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei derzeit günstig. Hinsichtlich der laut US-Klägern möglichen krebsverursachenden Wirkung von Glyphosat merkt der Analyst an, dass der Verbrauch des Unkrautvernichters in den USA zwischen 2005 und 2016 um 5,7 Prozent jährlich gestiegen sei, während die entsprechenden Krebsfälle von neuen Non-Hodgkin-Lymphomen nur um 2,3 Prozent zugenommen hätten./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 00:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.