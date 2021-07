Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach monatlichen Daten zu Autoversicherungen aus China auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Anstieg im Juni untermauere seine positive Sicht auf den aktuellen Autozyklus in China, dies gelte insbesondere für die Premiummarken, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu den Fahrzeugbauern. Im Hinterkopf sollte man aber den Einfluss durch eine womöglich länger andauernde Chipknappheit und die schwierigere Vergleichsbasis im Rest des Jahres behalten./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.