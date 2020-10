Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Gespräche mit Unternehmenschef Oliver Zipse und Finanzvorstand Nicolas Peter zum Thema Elektromobilität hätten bei ihm bezüglich des Modells iX3 einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieses stehe demnächst in China und kommendes Jahr in Europa vor der Markteinführung. Zu den finalen Zahlen des Autobauers für das dritte Quartal habe es keine neuen Informationen gegeben./gl/tih

