Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach Eckdaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. "Chapeau", titelte Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sparte Mercedes-Benz Cars und der Konzern insgesamt hätten außerordentlich gut abgeschnitten, aber es sei wichtig, das Gesamtbild im Blick zu behalten. So hätten alle drei großen deutschen Autohersteller zusammen im Schlussquartal freie Barmittelzuflüsse (Free Cashflow) von mehr als 13 Milliarden Euro erwirtschaftet. Laut Ellinghorst könnten sich diese Zuflüsse als nachhaltig erweisen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 21:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.