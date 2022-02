Bernstein belässt Danone auf 'Market-Perform' - Ziel 54 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone angesichts des Ukraine-Konflikts auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den Folgen des unter Druck stehenden Rubels für westliche Lebensmittel- und Konsumgüterkonzerne. Sein Fazit: Danone und Henkel seien mit 1,2 beziehungsweise 0,9 Prozent des Umsatzes am stärksten betroffen. Bei den Margen seien die Auswirkungen allgemein größer. Dieser Gegenwind sei in den Kursen noch nicht eingepreist./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 16:33 / UTC

