Bernstein belässt Danone auf 'Market-Perform' - Ziel 54 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone anlässlich des Kapitalmarkttags auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe im Rahmen seiner neuen Strategie eine wenig aufregende Prognose abgegeben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der vor dem Konzern liegenden Herausforderungen sei diese aber vernünftig und auch für das Unternehmen zu erreichen./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 07:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.