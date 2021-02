Bernstein belässt Danone nach Zahlen auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des französischen Lebensmittelkonzerns hätten alles in allem nicht überrascht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer ersten Reaktion am Freitag. Allerdings solle nun zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren die Dividende gekürzt werden. Dies sei ein vernünftiges Signal dafür, dass der Bargeldbestand des Unternehmens bewahrt werden müsse, falls sich die Geschäfte wieder schlechter entwickeln sollten./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:33 / UTC

