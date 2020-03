Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Deutsche Post in einer Branchenstudie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Transportgeschäft sei ein robuster Sektor, in dem die großen Player wissen, wie man eine Krise zu seinem Vorteil nutzt, schrieb Analyst Daniel Roeska in der am Donnerstag Studie. Das hätten sie bereits während der Finanzkrise im Jahr 2009 bewiesen. Für die Deutsche Post seien ein wirtschaftlicher Abschwung sowie wachsende Konkurrenz von UPS und Fedex dennoch ein Risiko./kro/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 23:04 / UTC

