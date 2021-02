Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das internationale Geschäft mit Expresslieferungen dürfte sich für längere Zeit stark entwickeln, schrieb Analyst David Scott Vernon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu globalen Logistikern. Er verwies dabei auch auf Halbleiter-Knappheit und einen stattfindenden Lagerbestandsaufbau als Treiber für die Frachtraten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.