Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ziele des Konzerns für 2022 erschienen zu niedrig, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und verwies auf das auch in Zukunft anhaltend starke Frachtgeschäft. Dieses dürften profitieren, da die Lieferketten durch den Ukraine-Krieg angespannt blieben. Zudem erforderten die Engpässe bei Komponenten noch mehr Schnelligkeit, um sie zu lösen./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 00:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.