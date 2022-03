Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zuerst die Pandemie, nun der Krieg in Europa - die Aufgaben des Lieferkettenmanagements seien zweifellos schwieriger geworden, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Logistikbranche weltweit. Gerade der Luftfrachtmarkt dürfte betroffen sein von gegenseitigen Überflugverboten sowohl Russlands als auch des Westens. Dss schaffe für Logistikunternehmen aber ein positives Preisumfeld, denn die Nachfrage nach schneller Luftfracht dürfte hoch bleiben. Am stärksten betroffen seien Unternehmen wie die Deutsche Post, FedEx und UPS./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 02:57 / UTC

