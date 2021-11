Bernstein belässt FMC auf 'Market-Perform' - Ziel 64 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das dritte Quartal habe weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen gelegen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dass der Dialysekonzern nun damit rechne, nur das untere Ende seiner Jahresziele zu erreichen, sei wegen der Übersterblichkeit von Dialysepatienten durch die Deltavariante des Corona-Virus bereits erwartet worden und damit weitgehend in den Konsensschätzungen enthalten./ck/mis

