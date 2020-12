Bernstein belässt FMC auf 'Market-Perform' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Dialysegeschäft sei grundsätzlich wegen historisch stabiler Wachstumszahlen zwar attraktiv, aktuell aber mit Vorsicht zu sehen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Denn das Wachstum der Patientenzahlen bei FMC sei durch die höhere Sterblichkeitsrate von Nierenkranken mit Covid-19 beeinträchtigt - dies dürfte sich erst nach einem Jahr wieder normalisieren. Zudem stehe in den USA regulatorischer Gegenwind bevor./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.