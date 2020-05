Bernstein belässt Fresenius auf 'Outperform' - Ziel 37,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe einen guten Jahresstart hingelegt, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei aber negativ beeinflusst worden vom Coronavirus. Nun gebe es viel Unsicherheit mit Blick auf das zweite Jahresviertel./tih/la

