Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 250 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Zwei Wochen nach dem Start des für europäische Fluggesellschaften wichtigsten Geschäftsquartals sei die Hoffnung auf eine Erholung im Juli und August nach wie vor hoch, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Chancen seien weiterhin gut. Wizz Air sei zwar in der besten Position, IAG aber habe gute Chancen auf dem Heimatmarkt Spanien, und mit Blick auf Langstreckenflüge sei die Wiederaufnahme des Flugbetriebs auf der Nordatlantik-Route aussichtsreich. /ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 23:00 / UTC

