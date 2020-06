Bernstein belässt Inditex auf 'Market-Perform' - Ziel 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Umsätze des spanischen Textilherstellers seien angesichts der im Lockdown mehrheitlich geschlossen gebliebenen Läden noch etwas deutlicher als erwartet zurückgegangen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dass die gewöhnliche Dividende bestätigt wurde, die Sonderdividende aber später gezahlt werde, überrasche indes nicht./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 07:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.