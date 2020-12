Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 40 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit Blick auf Spekulationen um eine strategische Neuausrichtung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Möglicherweise gebe eine entsprechende Forderung des Hedgefonds Third Point dem Tech-Konzern zusätzlichen Schwung in seinem strategischen Bemühen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bleibe jedoch unklar, wie Intel die technologischen Probleme in den Griff bekommen kann./bek7fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2020 / 18:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.