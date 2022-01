Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 40 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem starken vierten Quartal, äußerte aber Kritik am Ausblick des Chipkonzerns auf das erste Quartal. Dieser sei wegen eines Kalendereffekts tiefgründig sogar noch schwächer als auf den ersten Blick ersichtlich. Zu den Jahreszielen erwartet er Neuigkeiten auf einem baldigen Analystentag./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 08:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.