Bernstein belässt Linde auf 'Market-Perform' - Ziel 224,87 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 224,87 Euro belassen. Sowohl das Umsatzwachstum als auch die Profitabilität des weltgrößten Industriegase-Konzerns hätten die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die nun für das laufende Jahr angepeilte Spanne für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie eine deutlich positive Überraschung./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 13:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.