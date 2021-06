Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa angesichts neuer Mittelfristziele und der Vorbereitung auf eine Kapitalerhöhung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Ziele für die operative Marge und die Kapitaleffizienz im Jahr 2024 erfüllten seine Erwartungen, seien aber höher als der Marktschnitt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Säule der Verbesserungen sei ein Kostensenkungsprogramm. Falls erfolgreich, sollte dieses ausreichen, um die nicht-treibstoffabhängigen Stückkosten geringfügig zu senken./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 05:45 / UTC

