Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Große Airlines stünden vor einem schwierigen Balanceakt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie müssten in der Erholung der Branche die Sicherung von Start- und Landerechten, den Personalstand und die Produktivität gut austarieren. Lufthansa und Air France-KLM schienen zu den Gesellschaften zu zählen, die auf verstärktes Wachstum setzen, während IAG bei den Kapazitäten etwas vorsichtiger agiere./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 23:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.