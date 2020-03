Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 13,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Die vorgelegten Zahlen seien keine Überraschung mehr, die Fluggesellschaft habe aber nebenbei viel Nützliches zu den derzeitigen Marktveränderungen und ergriffenen Maßnahmen gesagt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern sehe sich in der Lage, mit der Krise umzugehen. Roeska verwies auf ein hohes Maß an Kostenflexibilität, wodurch Barmittel gespart würden. Schnelle Kapazitätskürzungen seien absolut richtig./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.