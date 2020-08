Bernstein belässt Merck KGaA auf 'Market-Perform' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach den Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Resultate des Pharma- und Spezialchemiekonzerns seien in Ordnung gewesen und im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es habe einiges Positive gegeben, aber nicht genug, um an seinem Votum etwas zu ändern. Aktuell gebe es nur wenig Kurstreiber für das Papier, allerdings könne der Mitte September anstehende Kapitalmarkttag womöglich helfen./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 19:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 19:46 / UTC

