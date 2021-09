Bernstein belässt Nestle auf 'Outperform' - Ziel 124 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Franken belassen. Analyst Bruno Monteyne widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie der Frage nach möglichen staatlichen Interventionen gegen Hersteller von Babynahrung in China. Mit Preisen doppelt so hoch wie in Europa sei der Markt attraktiv - und die Risiken damit bedeutend. Dies gelte vor allem für Danone. Bei Nestle trage dieses Geschäft weniger als ein Prozent zum Konzernumsatz bei./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 05:00 / UTC

