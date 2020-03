Bernstein belässt Philips auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie, wie abhängig die Umsätze europäischer Medizintechnik- und Gesundheitskonzerne von aufgeschobenen Behandlungen sind, mit denen in Zeiten der Corona-Krise Kapazitäten in den Krankenhäusern freigehalten werden sollen. Philips sei diesbezüglich wohl ein Unternehmen mit vielen Stellschrauben. Während ein Teil des Geschäfts leiden dürfte, sollte die Nachfrage nach Beatmungstechnik steigen. Letzteres erscheine noch nicht ausreichend in den Aktienkurs eingepreist./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 00:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

