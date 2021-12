Bernstein belässt Philips auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Erste Testergebnisse zu den zurückgerufenen Beatmungsgeräten seien auch für die Aktie positiv, da das Risiko von Schadenersatzforderungen nun sinke, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Konzern noch nicht ganz aus dem Schneider. Die noch andauernden Tests sollten das Papier des Medizintechnikkonzerns aber bis Mitte 2022 in gewissem Maße belasten./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 11:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.