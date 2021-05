Bernstein belässt Roche auf 'Outperform' - Ziel 360 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach neuen Studien-Eckdaten zum Krebsmedikament Tecentriq auf "Outperform" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen. Die Daten zur Behandlung von Patienten mit PD-L1-positivem, resezierbarem Lungenkrebs im Frühstadium seien auf den ersten Blick positiv, doch brauche es mehr Daten zu Überlebensraten für eine genaue Beurteilung, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / 06:45 / UTC

