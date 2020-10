Bernstein belässt Roche auf 'Outperform' - Ziel 380 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Franken belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns habe die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe sich seine Vorsicht im Vorfeld bestätigt. Der Analyst blickt weiterhin vorsichtiger auf das Geschäft von Roche mit Nachahmermitteln (Biosimilars) als andere Analysten./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 06:19 / UTC

