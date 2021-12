Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE angesichts des von der neuen Koalitionen geplanten deutschen Kohleausstiegs bis 2030 mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei eine Überlegung der künftigen Bundesregierung, eine zentrale Stiftung zu gründen, die den Kohleausstieg steuert, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Solch eine Lösung könne dazu beitragen, dass sich der Abschlag der RWE-Aktie auflöst und die Kapitalkosten sinken. RWE werde am Prozess des Kohleausstiegs wohl konstruktiv mitarbeiten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 00:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.