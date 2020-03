Bernstein belässt Sanofi auf 'Outperform' - Ziel 108 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Im Kampf gegen das Coronvirus seien bereits in der Entwicklung befindliche Medikamente derzeit der wohl schnellste Weg, wohingegen eine wirksame Impfung das eigentliche Ziel sei, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis erforderliche neue Zusätze kombiniert mit bereits erprobten Impfstoffen in eine klinische Phase kämen, etwa bei Konzernen wie Sanofi, könne es aber noch einige Monate dauern./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 23:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 05:59 / UTC

