Bernstein belässt SAP auf 'Outperform' - Ziel 124 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP angesichts des näher rückenden Börsengangs der US-Tochter Qualtrics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Schritt sei sowohl für den Softwarekonzern als auch Qualtrics vielversprechend und komme schneller als von den meisten erwartet, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das könnte 2021 einer der ersten Tech-Börsengänge werden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2021 / 21:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.