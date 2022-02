Bernstein belässt Siemens auf 'Underperform' - Ziel 114 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die starke Umsatz- und Auftragsentwicklung im ersten Geschäftsquartal sowie der Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Aktivitäten sollten auf ein positives Marktecho stoßen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen stehe allerdings eine schwache Entwicklung des Barmittelflusses (Cashflow)./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 08:02 / UTC

