Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit Blick auf Auslieferung eines Antikörpertests für das Coronavirus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Produktionskapazitäten seien doppelt so hoch wie das Unternehmen im April in Aussicht gestellt habe, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Test positiv auf das zweite Halbjahr des Medizintechnik-Unternehmens auswirke./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 15:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

