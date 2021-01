Bernstein belässt Symrise auf 'Market-Perform' - Ziel 101 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach der Veröffentlichung von Eckdaten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Wegen des Hacker-Angriffs im Dezember habe der Aromen- und Duftstoffhersteller eine für ihn seltene Gewinnwarnung ausgesprochen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Anleger könnten negativ goutieren, dass Symrise 2020 beim Wachstum aus eigener Kraft enttäuscht und wohl schlechter abgeschnitten habe als der Wettbewerber Givaudan./la/he

