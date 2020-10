Bernstein belässt Symrise auf 'Market-Perform' - Ziel 94 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Wegen eines schwächer als erwarteten Geschäfts mit Lebensmittelzusätzen habe der Duftstoff- und Aromenherstellers die Erwartungen an das Wachstum aus eigener Kraft insgesamt verfehlt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Grund sei die schwächere Nachfrage auf dem amerikanischen Kontinent gewesen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

