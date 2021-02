Bernstein belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 180 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Es sei merkwürdig, wenn Tesla von Limitierungen durch die Zulieferer spreche, zugleich aber die Preise senke, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stelle sich daher die Frage, ob die Ziele des US-Herstellers bei den Verkäufen auf Kosten der Margen gehen werden./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 02:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.