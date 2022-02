Bernstein belässt Tui auf 'Market-Perform' - Ziel 2,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Reisekonzern blicke verhalten optimistisch in die Zukunft, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Zahlen zu den Buchungen britischer Touristen entwickelten sich positiv und an den Kapazitätszielen werde fest gehalten. Ein positives Votum sei zwar nicht angebracht, durch eine sinkende Wahrscheinlichkeit einer weiteren Kapitalerhöhung und nachlassende Corona-Beschränkungen seien aber auch keine negativen Kurstreiber mehr in Aussicht./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 06:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.