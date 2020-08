Bernstein belässt Uniper auf 'Underperform' - Ziel 18,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe wie erwartet schwach abgeschnitten, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz habe das Management das Potenzial von sogenanntem grünem und blauen Wasserstoff im Rahmen der Energiewende erörtert. Nach Meinung des Unternehmens spielt blauer Wasserstoff eine wichtige Übergangsrolle. Dieser wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen, wobei das CO2 bei der Entstehung abgeschieden und gespeichert wird./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:43 / UTC

