Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. In Zeiten des Branchenwandels und der Ambitionen von Volkswagen, Marktführer zu werden bei Elektrofahrzeugen, hänge der Autobauer noch mehr ab von einer robusten finanziellen Entwicklung seiner Joint Ventures in China, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sorge ihn derzeit ein wenig, dass eine anhaltende Erosion der Position Volkswagens im Massenmarkt auf den künftigen Gewinnen und Cashflows aus der Region lasten könne./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

