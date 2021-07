Bernstein belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach weiteren Details zur Strategie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Außer des erhöhten Margenziels für das Jahr 2025 habe es wenig Neues gegeben, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was die Wolfsburger gegenwärtig am dringendsten brauchen, seien starke Verkaufszahlen des Elektroantrieb-Modells ID. Sollten diese jedoch weiter hinter den Erwartungen zurückbleiben, dürfte die Glaubwürdigkeit der Ambitionen des Konzerns leiden./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 17:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.