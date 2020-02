Bernstein belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 53,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53,30 Euro belassen. Sie habe den Online-Händler erst wenige Tage zuvor zum Favoriten erklärt und nun auf strittige Fragen Antworten gefunden, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich in einer frühen Phase der Transformation hin zu einer Handelsplattform für Drittanbieter. Dies werde Umsätze und Profitabilität aus ihrer Sicht grundlegend verändern./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 00:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.