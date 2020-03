Bernstein hebt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 50 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach den jüngsten Kursverlusten von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel auf 50 US-Dollar belassen. In der gegenwärtigen Corona-Krise habe der Halbleiterkonzern das Zeug, sich besser als die Konkurrenz zu entwickeln, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Intel zeichne sich durch eine starke Bilanz und signifikante Liquiditätszuflüsse aus./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 05:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.