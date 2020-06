Bernstein hebt Ziel für AB Inbev auf 68 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 57 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling begründete die Zielerhöhung in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der jüngsten Kursrally, den gesunkenen Konsensschätzungen und den zuletzt wieder gestiegenen Schwellenländer-Währungen. Auch im Getränkesegment habe sich nun die Einschätzung durchgesetzt, dass die Belastungen aus der Corona-Krise nicht so schlimm sein dürften, wie zuvor befürchtet, schrieb der Experte./edh/tih

