Bernstein hebt Ziel für AB Inbev auf 73 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass sich der Brauereikonzern von der Corona-Krise mit einem besseren Produktmix erholt und den Kostendruck im laufenden sowie kommenden Jahr gut in den Griff bekommt. Davon ausgehend dürfte auch die Schuldenlast deutlich sinken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 06:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 06:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.