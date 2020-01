Bernstein hebt Ziel für AB Inbev auf 97 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 92 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien europäischer Getränkehersteller hätten sich im vierten Quartal 2019 deutlich schlechter als der Markt entwickelt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Kursverluste seien aber übertrieben hoch ausgefallen. Stirling erhöhte seine Kursziele für die Branchenunternehmen um jeweils rund 7 Prozent. Dies reflektiere unter anderem seine um drei Monate in die Zukunft verschobenen Gewinnschätzungen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 07:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.