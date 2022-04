Bernstein hebt Ziel für Air Liquide auf 179 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 170 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der französische Gasehersteller habe positiv überrascht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies spiegele die starke Preissetzungsmacht wider, die es dem Unternehmen erlaube, gestiegene Kosten an die Kunden weiterzuleiten./la/mis

